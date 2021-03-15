Manisa'da otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Manisa'da otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

15.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:58
Manisa'da otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.

Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre Soma'dan İzmir'in Kınık ilçesine seyreden S.Ö. (66) idaresindeki 35 NCB 96 plakalı otomobil, Kozanlı Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden 35 AOE 956 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Ölçüm (39) hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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