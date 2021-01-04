Otomobil ile saman yüklü kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile saman yüklü kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

04.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:19

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saman yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saman yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa-Turgutlu Doğu Çevre Yolu'nda Okan Mercan yönetimindeki 34 CDE 686 plakalı otomobil, tali yoldan çevre yoluna çıkan Abidin Orak idaresindeki 35 AT 4958 plakalı saman yüklü kamyonetle çarpıştı.

Sürücüler Abidin Orak, Okan Mercan ile kamyonette bulunan Mücahit Aktaş yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Okan Mercan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyonette bulunan samanların yola dökülmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Otomobil ile saman yüklü kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile saman yüklü kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile saman yüklü kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile saman yüklü kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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