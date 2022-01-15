Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı - Haberler
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Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni açılan bölümünde devam eden altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı.

MANİSA (İHA) - Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni açılan bölümünde devam eden altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, kurtarma çalışmaları sırasında 3 itfaiye eri de yaralandı.

Manisa OSB'nin yeni açılan bölümünde devam eden altyapı çalışmaları sırasında saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ahmet Çolak isimli işçinin toprak altında kaldığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, 3 itfaiye eri de kurtarma çalışmaları sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekipler toprak altındaki işçiyi kurtarmak için zamanla yarışırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın/İHA)

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni açılan bölümünde devam eden altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı.

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