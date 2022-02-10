Manisa'da nehre düşen otomobilin sürücüsü yüzerek kurtuldu

Manisa'da kontrolden çıkarak Gediz Nehri'ne düşen ve suya gömülen otomobilin sürücüsü, yüzerek karaya çıkmayı başardı.

Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde C.K'nin (25) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Gediz Nehri'ne düştü.

Debisi yükselen nehirde gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kıyıya yüzdü. Sürücünün ihbarı sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dalgıçların desteğiyle yürüttüğü yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu otomobili nehirden çıkardı.