Manisa'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.
04.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:58
Manisa'nın Kula ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.
Hatice Çıldır'ın (43) kullandığı 45 AAU 270 plakalı motosiklet, 4 Eylül Mahallesindeki Alaşehir kavşağından Burak Yurtdaş (18) idaresindeki 45 RA 9331 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerden Çıldır, Kula Devlet Hastanesi, Yurtdaş ise Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücülerin hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA