Motosiklet, belediye temizlik görevlisine çarptı: 2 yaralı
15.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 00:00
Manisa'nın Kula İlçesinde motosikletin belediye temizlik görevlisine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula İlçesinde motosikletin belediye temizlik görevlisine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'nde sokak temizliği yapan Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Cemil Şentürk'e (42), Umut Can Akarsu'nun (19) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle temizlik görevlisi Şentürk ile motosikletten düşen Akarsu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak