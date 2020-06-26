Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
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Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!

Son dakika: Merkez üssü Manisa olan İzmir, Aydın Muğla ve İstanbul'da da hissedilen 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

26.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:50

Manisa'da meydana gelen ve İstanbul, Aydın, Muğla ve İzmir gibi merkez illerde de hissedilen 5.5 şiddetindeki deprem anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne(EMSC) göre ise sarsıntının merkez üssü, Manisa'nın Gölmarmara ilçesine dokuz kilometre mesafede. Manisa şehir merkezine 36 kilometre, İzmir şehir merkezine ise 68 kilometre.

Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Depremi hisseden insanların panik anları

MANİSA VALİSİ: HASAR ŞİKAYETİ YOK

Depremin ardından CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu ana kadar valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok" dedi.

Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!

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