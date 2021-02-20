Kumar oynayan 24 kişiye 52 bin 850 lira ceza
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Kumar oynayan 24 kişiye 52 bin 850 lira ceza

20.02.2021 01:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 01:33

Manisa'nın Şehzadeler, Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye 52 bin 850 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa'nın Şehzadeler, Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye 52 bin 850 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Şehzadeler ilçesindeki 3 katlı metruk eve düzenledikleri operasyonda kıraathane şeklinde düzenlenen ikinci katta masalarda kumar oynandığını tespit etti.

Evdeki 10 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 40 bin 250 lira ceza kesildi.

Alaşehir Beşeylül Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında kumar oynandığını tespit eden ilçe polis ekipleri, giriş kapısını kırarak operasyon düzenledi.

Kumarhaneye çevrilen yerin güvenlik kameralarıyla izlendiğinin belirlendiği operasyonda 1 kişiye yer temin etmekten adli işlem, 13 kişiye idari işlem yapıldı, 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Turgutlu ilçesinde de internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları öne sürülen kişilere yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bahis oynamakta kullanılan bilgisayar, sabit disk, kaçak iddia kuponu, taşınabilir bellek ve bahis makinesine el konulduğu bildirildi.

Kumar oynayan 24 kişiye 52 bin 850 lira ceza
Kumar oynayan 24 kişiye 52 bin 850 lira ceza
Kumar oynayan 24 kişiye 52 bin 850 lira ceza
Kumar oynayan 24 kişiye 52 bin 850 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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