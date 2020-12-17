Manisa'da Kovid-19'u yenen Dr. Altıparmak: "Bu çok değişik, ölümü gördüğüm bir hastalıktı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa'da Kovid-19'u yenen Dr. Altıparmak: "Bu çok değişik, ölümü gördüğüm bir hastalıktı"

17.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:05
Manisa'da Kovid-19'u yenen Dr. Altıparmak:

Salgın hastalıkla mücadelesini kazanarak görevine dönen Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, daha önce kalp krizi ve zatürre gibi ağır hastalıklar geçirdiğini ancak kendisini en çok zorlayanın Kovid-19 olduğunu, hayatında ilk kez ölümü hissettiğini söyledi.

Salgın hastalıkla mücadelesini kazanarak görevine dönen Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, daha önce kalp krizi ve zatürre gibi ağır hastalıklar geçirdiğini ancak kendisini en çok zorlayanın Kovid-19 olduğunu, hayatında ilk kez ölümü hissettiğini söyledi.

Dr. Altıparmak, yaklaşık bir ay önce yakalandığı Kovid-19'u çalıştığı hastanede gördüğü tedaviyle yendi.

Karantina sürecini de evinde tamamlayan Altıparmak, yeniden görevinin başına dönüp hastalarına bakmaya başladı.

Altıparmak, gazetecilere yaptığı açıklamada Kovid-19'un ne kadar ağır bir hastalık olduğunu tedavisini yaptığı hastalarda gördüğünü, virüse kendisi yakalanınca nefes darlığını ve akciğerden gelen acıyı birebir yaşadığını anlattı.

Daha önce farklı tarihlerde ağır hastalıklar atlattığını dile getiren Altıparmak, "Daha önce kalp krizi, zatürre geçirdim ama Kovid-19 ile ilk kez ölümü gördüm. Mesleğim gereği mikroba çok sık maruz kaldım. Ama bu çok değişik, ölümü gördüğüm bir hastalıktı. Bir haftada 11 kilo kaybettim. Sağ olsun arkadaşlarımın gayreti ve sevdiklerimin dualarıyla kendime geldim." dedi.

Altıparmak, virüsün akciğerlerde çok ciddi tahribata yol açtığına dikkati çekerek, "Yoğun bakım yatak kapasitemiz önceki dönemlere göre 4-5 katına çıktı. Gelen hastaların akciğerleri ileri derecede bozulmuş oluyor. En önemlisi bazı hastalarımızda nefes darlığı, iyileşseler bile sigara içmiş, ağır verem geçirmiş gibi kalıcı oluyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Jandarma İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da Kovid-19'u yenen Dr. Altıparmak: "Bu çok değişik, ölümü gördüğüm bir hastalıktı" | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:08:27. #1.15#
title