Manisa'da "Korneanın Sesi Konseri" Düzenledi

Salihli ilçesinde Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında kornea nakli yapan doktor ile kornea nakli yapılan hastaların oluşturduğu "Korneanın Sesi" grubu konser verdi.



Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde kornea nakli yapan Ege Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ege Üniversitesi Göz Bankası Tıbbi Müdürü Sait Eğrilmez ile kornea nakli yapılan TRT Ses Yarışması birincisi Cem Cansız, kornea bağışçısı Ersin İşitmez türkü söyledi.





Etkinlikten önce gazetecilere konuşan Ege Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ege Üniversitesi Göz Bankası Tıbbi Müdürü Sait Eğrilmez, "Ülkemizde her yıl 380 bin kişi doğal yollarla vefat ediyor. Kornea, doku, kan grubu uyumu, beyin ölümü gibi özel bir şart gerektirmeden nakledilebilen bir doku olduğu halde bağışlanma unutuluyor." dedi.





Konuk sanatçı Aşık Halil Yıldız'ın da sahne aldığı konserin ilk bölümünün sonunda organ bağış standı açıldı.



Açılan organ bağışı standında 67 kişi organ bağışında bulundu.