Manisa'da kontrolden çıkan TIR, karayolunu trafiğe kapattı
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Manisa'da kontrolden çıkan TIR, karayolunu trafiğe kapattı

24.03.2021 00:14 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:20

Manisa'da kontrolden çıkan TIR, karayolunu trafiğe kapattıMANİSA'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, bariyerle çarptı.

Manisa'da kontrolden çıkan TIR, karayolunu trafiğe kapattı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, bariyerle çarptı. Karayolunu trafiğe kapatan TIR'a çarpan başka bir otomobil de hurdaya döndü. Kaza nedeniyşe İzmir-Ankara D300 Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Manisa'da kontrolden çıkan TIR, karayolunu trafiğe kapattı
Manisa'da kontrolden çıkan TIR, karayolunu trafiğe kapattı
Manisa'da kontrolden çıkan TIR, karayolunu trafiğe kapattı
Manisa'da kontrolden çıkan TIR, karayolunu trafiğe kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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