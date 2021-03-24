Manisa'da kar yağışı etkili oluyor

Manisa'nın Şehzadeler, Demirci, Kula ve Sarıgöl ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Manisa'nın Şehzadeler, Demirci, Kula ve Sarıgöl ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı dünden bu yana aralıklarla devam ediyor.

Beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Milli Park yolunu açık tutmak ve yolda buzlanmayı önlemek için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, Spil Dağı Milli Parkına gidenlerin araçlarına kar lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı da bulundurmaları için uyarıyor.

Demirci'de ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

İlçeyi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlayan kara yolunda etkili olan kar nedeniyle Demirci Belediyesi ve karayolları ekiplerinin yolu açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Kar yağışı, Kula ve Sarıgöl ilçesinin yüksek kesimlerinde de aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır