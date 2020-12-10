Manisa'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde, çarptığı yayanın ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, olay yerinde bulunan plaka sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, çarptığı yayanın ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, olay yerinde bulunan plaka sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Soma çevre yolu Atatürk Caddesi bağlantısında yerde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede Yusuf Kurt'un (30) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde bulunan 06 BUJ 721 numaralı plakadan yola çıkan ekipler, plakanın Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyreden bir kamyona ait olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonun sürücüsü Şahin A, gözaltına alındı.

Şahin A'nın, ilk ifadesinde seyir halindeyken bir şeye çarptığını ancak yaya olduğunu fark etmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer