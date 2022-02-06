Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA, Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Serdar Bıçak'ın (35) kullandığı 45 ADT 866 plakalı otomobil, Soma-Bergama yolundaki Soma Devlet Hastanesi kavşağı yakınlarında Rüstem K. idaresindeki 06 CUC 667 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bıçak'ın cenazesi, incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Soma Devlet Hastanesi, Otomobil, Manisa, Soma, Güncel, Haber

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