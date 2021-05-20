Manisa'da kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
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Manisa'da kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Manisa'da kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, okulun çevresinde bekleyen bir kadını eliyle taciz ettiği iddia edilen Orhan Gazi Manav (37), çevredekilerce yakalanarak polise teslim edildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, okulun çevresinde bekleyen bir kadını eliyle taciz ettiği iddia edilen Orhan Gazi Manav (37), çevredekilerce yakalanarak polise teslim edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Acarlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda Endüstri Meslek Lisesi yanında kaldırımda bekleyen bir kadın, Orhan Gazi Manav tarafından elle tacize uğradı. Kadının çığlıklarına duyarsız kalmayan çevredeki bir vatandaş, kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Vatandaşın yakaladığı şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Orhan Gazi Manav, emniyetteki sorgusunun ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Orhan Gazi Manav, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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