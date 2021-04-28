Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti ilçe başkanı ve 14 yönetim kurulu üyesinin ardından partilerinden istifa eden 120 kişinin daha MHP'ye geçtiği belirtildi.