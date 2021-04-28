Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi
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Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi

Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Politika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti ilçe başkanı ve 14 yönetim kurulu üyesinin ardından partilerinden istifa eden 120 kişinin daha MHP'ye geçtiği belirtildi.

Sabah saatlerinde Alaşehir İlçe Başkanı Cihan Yıldırım ve 14 parti yöneticisi, İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katılmıştı. İYİ Parti Alaşehir ilçe başkanlığındaki yaprak dökümü sürüyor. Alaşehir'de 120 İYİ Partili'nin MHP'ye geçtiği açıklandı.

MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede partilerinden istifa edenlerin MHP'ye katılımlarının sürdüğü belirtildi.

"KATILIMLAR DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Şu ana kadar kendi partilerinden istifa ettikten sonra MHP'ye katılan kişi sayısı 135'tir. Ayrıca partimize katılımlar devam etmekte olup güncel sayılar partimizce belirli aralıklarla açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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