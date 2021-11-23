Manisa'da işçi servis midibüsü kamyona çarptı: 7 yaralı - Haberler
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Manisa'da işçi servis midibüsü kamyona çarptı: 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel
Manisa'da işçi servis midibüsü kamyona çarptı: 7 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Uluderbent Mahallesi'nde meydana geldi. Alaşehir'den Uluderbent Mahallesi yönüne gitmekte olan işçilerin taşındığı, İsmail Adıgüzel (40) yönetimindeki 45 J 4854 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki Osman Çetin'in (42) kullandığı 64 AAR 108 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüsteki 7 kişi yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Manisa'da işçi servis midibüsü kamyona çarptı: 7 yaralı

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