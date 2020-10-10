Kula'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Kula'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

10.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:49
Kula'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 297 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 297 sokak üzerinde Kula Meslek Yüksekokulu yönünde doğru seyir halinde olan Rüstem Emre Ö. (21) idaresindeki 35 GA 7410 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emir A. (41) idaresindeki 45 AEN 139 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil savrulurken, 35 GA 7410 plakalı otomobil, çalılıklara takılarak şarampole uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada otomobil sürücüleri Rüstem Emre Ö. ve Emir A. ile 35 GA 7410 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Halil K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesi ile olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Emir A. ile Halil K., tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kula'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kula'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kula'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kula'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kula'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kula'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Altıparmak

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