Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gardalya Sokak ile Anafartalar Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Akif Can Aktun'un (21) kullandığı 45 TJ 289 plakalı motosiklet ile İsmail Sütçü'nün (65) yönetimindeki 45 TV 817 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler, savrulan motosikletten yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA