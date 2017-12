Manisa'da "Huzur" Operasyonu

Manisa'da vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri il genelinde trafik ve asayiş uygulaması yaptı.



Hava sıcaklığın sıfırın altında olduğu Yunusemre ilçesi Sabuncubeli mevkisinde uygulamaya yapan jandarma ekipleri, vatandaşların yeni yılını kutladı.



Durdurulan araçlarda detektör köpekle arama yapan ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.



İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can'da yeni yıl dolayısıyla kentteki karakol ve uygulama noktalarını ziyaret etti.



Askerlerin yeni yılını kutlayan Tuğgeneral Can, askerlerle sohbet etti.



Uygulama noktasında kimlik kontrolü için bekletilen araç sürücüleri ile de sohbet eden Can, vatandaşların yeni yıla sağlık ve huzur içerisinde girmesi temennisinde bulundu.



Vatandaşların sevdiklerinin üzülmemesi için trafik kurullarına uymaları önerisinde bulunan Erhan Can, sürücülerden hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve mevsimsel şartlardan dolayı buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istedi.



Jandarmanın vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevi başında olduğunu ifade eden Can, "Her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yeni yıl dolayısıyla yoğun olarak kullandığı mekan ve güzergahlarda gerekli tedbirlerimizi aldık. Gece gündüz, soğuk sıcak demeden sahada vatandaşlarımızın huzuru için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yıla sağlıklı bir şekilde girmesi için biz de üzerimize düşen vazifeyi ifa ediyoruz." diye konuştu.