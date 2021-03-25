Manisa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Manisa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel
Manisa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinden hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinden hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akay yönetimindeki 06 DB 8860 plakalı hafif ticari araç, Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk mevkii yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ile araçta bulunan eşi Emine Akay yaralandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar, kar yağışının etkili olduğu bölgede yaklaşık 250 metre sedyeyle taşınarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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