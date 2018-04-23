Manisa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Manisa'da hakkında 51 yıl 95 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 51 yıl 95 gün kesinleşmiş hapis cezas ile İzmir, Ankara, Manisa, Bursa, Konya, Adıyaman, Bodrum, Tavşanlı, Bozdoğan ve Susurluk Cumhuriyet başsavcılıklarınca 34 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Ahmet Akman'ın (42) Yunusemre ilçesinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları Akman'ı, İzmir-Manisa yolu Mimar Sinan Bulvarı'nda yakaladı.

Polise sahte kimlik beyan eden Akman, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.