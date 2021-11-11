Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 öldü, 5 yaralı var - Haberler
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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 öldü, 5 yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da otomobil ile özel bir bakım yurduna ait servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü de hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 5 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi, Saruhanlı-Gölmarmara karayolunda meydana gelen olayda, M.K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki özel bir bakım yurduna ait servis minibüsü çarpıştı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 ölü, 5 yaralı

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü M.Y. ile yolcular C.İ., N.Y., H.Y., M.D. ve R.S. hastaneye kaldırıldı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 ölü, 5 yaralı

5 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü M.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 5 kişinin tedavilerine devam edilirken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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