Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 öldü, 5 yaralı var

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi, Saruhanlı-Gölmarmara karayolunda meydana gelen olayda, M.K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki özel bir bakım yurduna ait servis minibüsü çarpıştı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü M.Y. ile yolcular C.İ., N.Y., H.Y., M.D. ve R.S. hastaneye kaldırıldı.

5 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü M.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 5 kişinin tedavilerine devam edilirken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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