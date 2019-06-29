Manisa'da fabrikanın çatısında yangın

MANİSA(AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambalaj fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alaşehir - Sarıgöl kara yolu Üzümlü kavşağında İsmail Sarı'ya ait yaş sebze meyve ambalaj üretimi yapılan fabrikanın çatısında saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Söndürme çalışmalarını izleyen iş yeri sahibi İsmail Sarı, çalıştıkları sırada duman görerek itfaiyeyi aradıklarını, can kaybı ya da yaralı olmamasına sevindiklerini belirtti.

Kaynak: AA