Manisa'da eski kocasını yaralayan kadın intihar etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'da eski kocasını yaralayan kadın intihar etti

17.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:56
Manisa'da eski kocasını yaralayan kadın intihar etti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde eski kocasını silahla yaralayan kadın, ardından bir apartmanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde eski kocasını silahla yaralayan kadın, ardından bir apartmanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce boşandığı eşi Cengiz D'nin iş yerine giden Nevin D, (55) tabanca ile ateş açarak eski eşini yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cengiz D'yi ilk önce Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürdü.

Cengiz D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Nevin D. ise bir apartmanın 7. katından atlayarak intihar etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan koca, 'intihar etti' dedi
Son dakika haberi | Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan koca, 'intihar etti' dedi
İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran bir kişi intihar etti
İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran bir kişi intihar etti
Kayseri'de kızının gözü önünde eşini yaralayan kocaya 16 yıl 9 ay hapis
Kayseri'de kızının gözü önünde eşini yaralayan kocaya 16 yıl 9 ay hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Kutsi Şener Şen Özge Özder Gökhan Alkan
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bakan Çocuk Bursa İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da eski kocasını yaralayan kadın intihar etti - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 17:58:46. #1.15#
title