Manisa'da engelli kişi evinde çıkan yangında öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan engelli kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Selimşahlar Mahallesi'nde yaşayan ve iki bacağı olmayan Muzaffer Tumlu'nun (75) evinden duman yükseldiğini görenler itfaiyeye ihbarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 3 ekiple müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kullanılamaz halen gelen evde yapılan incelemede engelli Tumlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tumlu'nun cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

İlk incelemede yangının sobadan çıktığı değerlendirildi.