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Manisa'da elektrik akımına kapılan öğrenci öldü

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'da elektrik akımına kapılan öğrenci öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki okul bahçesinde oyun oynarken elektrik direğine temas eden öğrenci akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki okul bahçesinde oyun oynarken elektrik direğine temas eden öğrenci akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir ortaokulun öğrencisi 13 yaşındaki D.S, arkadaşları ile okulun bahçesinde oyun oynadığı sırada duvarın üstüne çıkarak elektrik direğine temas etti.

Öğrencinin elektrik akımına kapılması nedeniyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan D.S, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren öğrencinin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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