Manisa'da eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldü - Haberler
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Manisa'da eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldü

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada bıçaklanan müşteri yaşamını yitirdi.

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada bıçaklanan müşteri yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'de bir eğlence mekanında müşteri olan Y.U (40) ile Mert Yavuz (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda boğazından bıçaklanan Yavuz ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, burada yapılan müdahalelerin ardından sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, zanlı Y.U'yu gözaltına aldı.

Manisa'da eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Manisa'da eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Manisa'da eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Manisa'da eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Manisa'da eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldü

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AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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