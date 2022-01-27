Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA, İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet Nizam (44) yönetimindeki 45 AGJ 492 plakalı otomobil, Kayrak Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki dereye devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AKS ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Nizam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. AKS ekibi tarafından araçtan çıkarılan cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Otomobil, Turgutlu, Manisa, Güncel, Haber

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