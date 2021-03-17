Manisa'da darbedilerek öldürülen kişinin bıçakladığı arkadaşı da hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde darbedilerek öldürülen İlyas Filiz tarafından bıçaklanan Ali Akın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde darbedilerek öldürülen İlyas Filiz tarafından bıçaklanan Ali Akın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adala Mahallesi yakınında 15 Mart'ta tartıştığı Filiz (39) tarafından bıçakla yaralanan Akın (41), Salihli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Filiz'i yakalayıp iple bağladıkları ve darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay

İlyas Filiz, 15 Mart'ta kavga ettiği Ali Akın'ı bıçakla yaralayarak kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Akın'ın arkadaşları olduğu öne sürülen kişilerce bir depoya götürülerek iple bağlanıp darbedilen Filiz, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili gözaltına 4 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır