Manisa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Manisa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Manisa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Halıtlı ve Sarıalan mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman yangını söndürme, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın, Orman İşletme Şefliğine bağlı 5 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, 1 saatte söndürüldü.

Hasar gören alanın tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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