Manisa'da çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü
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Manisa'da çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü

10.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:48
Manisa'da çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi'ndeki bir araç kiralama acentesinde, Birol Dikme (43) ile V.D. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D, Birol Dikme'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Başından yaralanan Dikme, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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