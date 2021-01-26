Manisa'da çaya giren minibüste mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çayın içinde kalması sonucu mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çayın içinde kalması sonucu mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.
Mustafa Durmuş'un kullandığı 45 J 4163 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Beyoba Mahallesi yakınlarında Kapaklı Çayı üzerinden ilerlemeye çalıştı.
Çayın içinde hareketsiz kalan minibüsteki 9 kişinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiye ekibi, merdiven uzatarak minibüsteki işçileri tahliye etti.
Minibüsün çaydan çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram