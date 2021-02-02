Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz

02.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:15

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 arkadaştan Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın ölmeden kısa süre önce "Öbür tarafta görüşürüz" ifadelerinin yer aldığı bir video çektikleri ortaya çıktı. Gençler, görüntüde Mert isimli bir arkadaşlarına veda ediyor.

Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, ailelerine gönderdikleri ortaya çıktı.

BOYNU KIRILAN GENÇ VİDEODA GÖRÜNMÜYOR

Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından bitişik ateşle vuruldukları belirlenen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) yer alıyor.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMIŞLAR

Uyuşturucu içtikleri görülen gençlerden Neşet Dalgın, "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor.

"ÖBÜR TARAFTA GÖRÜŞÜRÜZ"

Bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşuyor. Öte yandan pompalı tüfeğin olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulunduğu öğrenildi. Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın cansız bedenlerinin yan yana yatar halde, Serkan Zangal'ın cansız bedeninin ise kuzeni Ümit Zangal'ın üzerine doğru olduğu bildirildi.

TELEFON VE BİLGİSAYARLARI İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında gençlerin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el koyuldu. Serkan Zargan'ın Alaşehir'deki eviden alınan bilgisayar da incelenecek.

Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (18)
KUŞ KAFALILAR: Kurtlar Vadici gençlik sonradan Çukur''a dönüyor ve kendilerine rol biçiyorlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YORUMCU: boyle ölup gidenlere bi ben mi uzulmuyorum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FATİH: Uyuşturucu, hap, içki vs arkadaşlar bunları içmeyin Allah aşkına. Kendinize acımadınız anne babanıza da mı acımıyorsunuz. Eğer bir derdiniz varsa mücadele edeceksin hemen pes etmekle intihar etmekle olmaz bu iş. Herkesin bir derdi var bu dünya da. . .
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 17:32:15. #1.15#
title