Manisa'da boşanma oranları arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Akyol, Manisa, Güncel

Manisa'da boşanma oranları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, Manisa'daki boşanma sayısının 2018 yılında 2 bin 695 iken 2019 yılında yüzde 8,3 artarak 2 bin 918'e ulaştığını söyledi.

19.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:17
Manisa'da boşanma oranları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, Manisa'daki boşanma sayısının 2018 yılında 2 bin 695 iken 2019 yılında yüzde 8,3 artarak 2 bin 918'e ulaştığını söyledi. Akyol, Manisa'nın, boşanma sayısı en yüksek olan iller arasında Ege Bölgesinde 2. Türkiye genelinde ise 12. il olduğunu vurguladı.

TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Boşanma İstatistikleri sonuçlarına göre boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında yüzde 8 artarak 155 bin 47 oldu. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, "Türkiye'de 2019 yılı içinde boşanma sayısının en yüksek olduğu ilk 5 il sırasıyla 32 bin 564 ile İstanbul, 13 bin 243 ile Ankara, 12 bin 825 ile İzmir, 7 bin 100 ile Antalya ve 5 bin 925 ile Bursa iken en düşük olduğu 5 il ise sırasıyla 60 ile Bayburt, 70 ile Hakkari, 77 ile Ardahan, 100 ile Gümüşhane ve 108 ile Siirt'tir. Bir yıl içindeki tüm boşanma sayısının o yıl kayıtlara geçen toplam nüfusa oranı ile hesaplanan Kaba Boşanma Hızı (KBH), ülkemizde 2018 yılında binde 1,76 iken 2019 yılında binde 1,88 olarak gerçekleşmiştir.

Kaba boşanma hızı en yüksek il İzmir

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı (KBH) en yüksek olan 5 ili sırasıyla açıklayan Akyol, binde 2,95 ile İzmir'in ilk sırada yer aldığını, İzmir'i sırasıyla binde 2.88 ile Antalya, binde 2,71 ile Muğla, binde 2,52 ile Denizli ve binde 2,51 ile Aydın'ın takip ettiğini söyledi. Akyol, kaba boşanma hızının en düşük olduğu 5 ili ise şöyle açıkladı: "Binde 0.25 ile Hakkari, binde 0,33 ile Siirt, binde 0,33 ile Muş, binde 0,35 ile Şırnak ve binde 0,36 ile Bitlis."

Ege Bölgesi illeri arasında 2019 yılında en çok boşanmanın 12 bin 825 ile İzmir'de gerçekleşirken en az boşanmanın ise 864 ile Uşak ilinde gerçekleştiğine dikkat çeken Akyol, "Kaba boşanma hızı ise Ege Bölgesi'nde binde 2,53 olup Ege Bölgesi illeri arasında kaba boşanma hızı en yüksek olan il binde 2,95 ile İzmir, en düşük hıza sahip olan iller ise binde 1,61 ile Kütahya ve Afyonkarahisar'dır. Manisa ilindeki boşanma sayısı 2018 yılında 2 bin 695 iken 2019 yılında yüzde 8,3 artarak 2 bin 918 olmuştur. Manisa, boşanma sayısı en yüksek olan iller arasında Ege Bölgesinde 2. Türkiye genelinde 12.il durumundadır. Kaba boşanma hızına bakılacak olursa, Manisa ili binde 2,03 ile kaba boşanma hızı en yüksek olan iller arasında Ege bölgesinde 6. sırada, Türkiye genelinde ise 20. sıradadır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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