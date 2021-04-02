Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
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Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

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Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinin Sakarkaya Mahallesi'nde yaşanan korona virüs vakarındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 10 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinin Sakarkaya Mahallesi'nde yaşanan korona virüs vakarındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 10 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Sabit Kaya başkanlığında korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vaka sayılarının arttığı Sakarkaya Mahallesinin 10 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrollü olarak yapılırken, toplu olarak yapılan ibadetler ve faaliyetler de ertelendi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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