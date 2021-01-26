Manisa'da bir mahalle karantina altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da bir mahalle karantina altına alındı

26.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 23:31
Manisa'da bir mahalle karantina altına alındı

MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda temaslı kişinin olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda temaslı kişinin olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

Akhisar'ın Arabacıbozköy Mahallesi görülen koronavirüs vakaları ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina altına alındı. Akhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Arabacıbozköy Mahallesinde çok sayıda kişinin temaslı olması nedeniyle salgının yayılmasını önlemek maksadıyla alınan karantina kararı, 26 Ocak Salı günü saat 17.00'den başladığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Jennifer Lopez Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kavga Beşiktaş Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da bir mahalle karantina altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 23:32:28. #1.14#
title