Manisa'da bir kişiyi darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişiyi darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki sanayi sitesinde tornacılık yapan Davut Tavacı (61), 27 Şubat'ta Turgutlu'da yaşadığı evde oğlu tarafından ölü bulundu. Cesette yapılan incelemede darp izlerine rastlandı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekibi, Tavacı'nın son olarak, sanayi sitesindeki bir dükkanda H.S. (42) ile alkol aldığını tespit etti. İş yerinde yapılan incelemede maktule ait kan bulundu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelemesinde Tavacı ile H.S'nin tartıştığına dair görüntülere ulaşıldı.

Gözaltına alınan H.S, "kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.