Manisa'da bir kişi yengesini bıçakla öldürdü
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Manisa'da bir kişi yengesini bıçakla öldürdü

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, ağabeyinin eşini bıçakla öldürüp jandarmaya teslim oldu.

Manisa'da bir kişi yengesini bıçakla öldürdü
15.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:01

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, ağabeyinin eşini bıçakla öldürüp jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topuzdamları Mahallesi'nde yaşayan A.K. (37), Yortan mevkisindeki tütün tarlasında çalıştığı sırada ağabeyinin eşi Nazmiye K'yi (57) bıçakladı.

Olay yerinden kaçan A.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yengesini bıçakladığını bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlı ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ötede, bölgeye gelen jandarmaya teslim oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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