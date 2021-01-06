Manisa'da bir evde kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye para cezası verildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye para cezası verildi.

Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tirkeş Mahallesinde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine bu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, adreste bulunan 4 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" ve "kumar oynamak" suçundan toplam 26 bin 158 lira ceza kesildi.

Evde yapılan aramada, iskambil kağıtları, kumar oynanan masa üzerinde 2 bin 625 lira para ve kumar oynanırken kullanılan materyaller ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır