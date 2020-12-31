Manisa'da bir evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası verildi
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Manisa'da bir evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası verildi

31.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:06
Manisa'da bir evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye para cezası verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye para cezası verildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Cami Mahallesi'nde bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, adreste bulunan 17 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" ve "kumar oynamak" suçundan toplam 53 bin 550 lira ceza kesildi.

Evde yapılan aramada, iskambil kağıtları ve kumar oynanırken kullanılan materyaller ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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