Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

23.02.2020 02:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 02:12
Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

'nın ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, 1101 Sokak'ta Reşat Gürel (23) ve F.A. (17), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Reşat Gürel, bıçakla göğsünden yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gürel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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