Manisa'da bıçakla yaralama

16.08.2019 03:01

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evine girdiği sırada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Savaş Sokak'ta yaşayan Yiğit Bahri Peker (35), evine girdiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Peker'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA