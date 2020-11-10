Manisa'da aniden yere yığılan alkollü vatandaş, koronavirüs paniğine neden oldu
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Manisa'da aniden yere yığılan alkollü vatandaş, koronavirüs paniğine neden oldu

10.11.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:15
Manisa'da aniden yere yığılan alkollü vatandaş, koronavirüs paniğine neden oldu

MANİSA'da, aniden yere yığılan Nail Kaçar (48), koronavirüs paniğine neden oldu.

MANİSA'da, aniden yere yığılan Nail Kaçar (48), koronavirüs paniğine neden oldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin alkollü olduğunu belirlediği Kaçar, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nail Kaçar, öğle saatlerinde gittiği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda aniden yere yığıldı. Çevredekiler, uzun süre hareketsiz kalan Kaçar'a koronavirüs şüphesiyle yaklaşmadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Nail Kaçar'ın aşırı derecede alkollü olduğunu belirledi. Bunun üzerine bir vatandaşın yardımıyla ayağa kalkan Kaçar, uzun süre ağladı.

Polis ekipleri, zaman zaman çevresindeki vatandaşlara sarılarak dert yanan Kaçar'ı, sosyal mesafe ve maske kuralına uyması yönünde uyardı.Nail Kaçar, tedbir amaçlı ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.


Manisa'da aniden yere yığılan alkollü vatandaş, koronavirüs paniğine neden oldu
Manisa'da aniden yere yığılan alkollü vatandaş, koronavirüs paniğine neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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