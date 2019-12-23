Manisa'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü öldü

23.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:18

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gelenbe Mahallesi'nden Kırkağaç'a seyreden B.A. (50) idaresindeki 45 VY 522 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, sıkıştığı yerden çıkarttığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

B.A'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA