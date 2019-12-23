Manisa'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü öldü
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Manisa'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

23.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:18
Manisa'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü öldü

'nın ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nden Kırkağaç'a seyreden B.A. (50) idaresindeki 45 VY 522 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin vermesi üzerine, olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekiplerinin, sıkıştığı yerden çıkarttığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

B.A'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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