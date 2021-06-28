Manisa'da 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Manisa'da 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa'da 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı Şube Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı Şube Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'da yasa dışı uyuşturucu madde üretimine geçit verilmiyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı Şube Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Komutanlığı tarafından Hacıköseli Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine harekete geçildi. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler tarlada ekili vaziyette 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Yasa dışı ekilen kenevirler imha edilmek üzere toplanırken, kenevirleri eken şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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