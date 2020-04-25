Manisa'da 5. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti Manisa'nın Salihli ilçesinde, güneş enerji sistemini kontrol etmek için apartmanın çatısına çıkan Şahap Palavan (66), 5 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşerek, hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, güneş enerji sistemini kontrol etmek için apartmanın çatısına çıkan Şahap Palavan (66), 5 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahap Palavan ve komşusu Ali Kaya, ikamet ettikleri 5 katlı binanın teras katındaki güneş enerji sistemini kontrol etmek için çatıya çıktı. Teras katta bulunan şeffaf eternite basan Palavan, eternitin kırılması sonucu yaklaşık 14 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Komşusu Ali Kaya'nın bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Şahap Palavan'ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA