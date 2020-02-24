Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.02.2020 06:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:06
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti.

 


Kaynak: DHA
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