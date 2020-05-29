Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kırkağaç'ın yanı sıra ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 08.40'ta merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kırkağaç ve kırsal mahalleri Karakurt, İlyaslar, Siledik, Hamitli, Yağmurlu ile çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: DHA