Manisa'da 1921 adet fidan dikildi
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Manisa'da 1921 adet fidan dikildi

13.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:37
Manisa'da 1921 adet fidan dikildi

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde düzenlenen törende İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla 1921 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde düzenlenen törende İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla 1921 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Köprübaşı Kaymakamlığı ve Köprübaşı Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Köprübaşı Mergan Alp Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İstiklal Marşımız ve Esrarı Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir katıldı. Programa Köprübaşı Kaymakamı Yasin Gürkan, Belediye Başkanı Regaip Topuz, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konferansın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezinde düzenlenen programa katıldı. İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programın ardından İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anısına oluşturulan '100. Sene Hatıra Ormanı'na protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından 1921 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. - MANİSA

Manisa'da 1921 adet fidan dikildi
Manisa'da 1921 adet fidan dikildi
Manisa'da 1921 adet fidan dikildi
Manisa'da 1921 adet fidan dikildi
Manisa'da 1921 adet fidan dikildi
Manisa'da 1921 adet fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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